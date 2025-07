Lula se reúne com estudantes da UFPA após acidente na BR-153

Tragédia aconteceu na quarta (16) e vitimou cinco pessoas; outras 70 ficaram feridas

Foto: Ricardo Stuckert/PR Lula discursa no 60º Congresso Nacional da União Nacional dos Estudantes (UNE)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontrou-se em Goiânia com estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) que sobreviveram a um trágico acidente na rodovia BR-153, em Porangatu, Goiás. Os universitários estavam a caminho do 60º Congresso Nacional da União Nacional dos Estudantes (UNE) quando o incidente ocorreu. Durante a reunião, Lula anunciou que a Força Nacional do SUS seria mobilizada para garantir assistência médica aos feridos. Além disso, o mandatário ofereceu transporte para que os estudantes pudessem retornar com segurança a Belém. A tragédia, que aconteceu na madrugada de quarta-feira (16), resultou na morte de pelo menos cinco pessoas e deixou cerca de 70 feridos.

Entre as vítimas fatais, três eram estudantes da UFPA: Leandro Souza Dias, Ana Letícia Araújo Cordeiro e Welfesom Campos Alves. Em decorrência da tragédia, a universidade declarou luto oficial de três dias. As outras duas vítimas eram os motoristas do micro-ônibus e do caminhão envolvidos no acidente.

Apesar da tragédia, cerca de 100 dos 180 estudantes que viajavam em cinco ônibus do Pará decidiram continuar a viagem até Goiânia. Eles foram recebidos pela organização do congresso, que demonstrou solidariedade em um momento tão difícil. Durante a cerimônia de abertura do evento, os participantes prestaram um minuto de aplausos em homenagem às vítimas.

Marcaram presença no evento os ministros Camilo Santana (Educação), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Rui Costa (Casa Civil), Margareth Menezes (Cultura), o líder do governo no Senado, Jaques Vagner, o líder do PT na Câmara, deputado federal Lindbergh Farias (RJ) e a reitora da UFG, Angelita Lima.

*Reportagem produzida com auxílio de IA