Nunes afirma que está ‘p… da vida’ com série de ataques a ônibus em SP

Prefeito da capital paulista ainda enfatizou compromisso da polícia e garantiu que não haverá impunidade aos criminosos; Nunes também mencionou o sistema de monitoramento Smart Sampa

NINO CIRENZA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ricardo Nunes expressou sua frustração com demora na identificação e punição dos responsáveis pelos ataques



Em entrevista coletiva, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, expressou sua frustração com a demora na identificação e punição dos responsáveis pelos ataques. Ele afirmou estar “p… da vida” com a situação e cobrou uma solução rápida das autoridades policiais. Nunes ressaltou o compromisso da polícia em resolver o caso e garantiu que não haverá impunidade.

“Eles vão resolver, eles estão com uma força-tarefa de investigação e que a gente vai ter uma solução, que não vai ter impunidade”, declarou o prefeito. Ele também mencionou o sistema de monitoramento Smart Sampa, afirmando que os criminosos estão buscando “pontos cegos” para não serem identificados pelas câmeras.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Onda de ataques

Uma onda de ataques a ônibus tem assustado a população de São Paulo e da região metropolitana. Somente na última terça-feira (15), foram registrados mais de 30 incidentes contra o transporte público, com a possibilidade de o número chegar a 50. Os ataques ocorreram em diversas cidades, incluindo a capital, Diadema, Osasco, Itapevi e Cotia.

Um dos casos mais graves ocorreu na Avenida João Saad, no Morumbi, zona sudoeste da capital, onde uma criança de 10 anos ficou ferida por estilhaços de vidro depois que o ônibus em que estava foi atingido por uma pedra. A criança foi socorrida e levada para uma unidade de pronto atendimento. Outro passageiro também se feriu no mesmo ataque. Até o momento, ninguém foi preso.

As autoridades policiais continuam com uma operação anunciada há algumas semanas, mas as motivações por trás dos crimes ainda são desconhecidas. Segundo dados oficiais da SPTrans e da prefeitura, já foram registrados 466 ataques a ônibus em São Paulo desde o início da onda de violência.

A Guarda Civil Metropolitana apreendeu dois adolescentes no Brooklyn com pedras grandes dentro da mochila. Eles foram encaminhados a um distrito policial. Em Itapevi, um ônibus que realizava a castração de cães e gatos foi incendiado. A polícia investiga se há relação entre esses casos.

Com informações de Misael Mainetti

*Reportagem produzida com auxílio de IA