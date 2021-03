Lula transfere coletiva para amanhã após suspeição de Moro entrar na pauta do STF

Entrevista estava marcada para mesma hora que segunda turma do colegiado deve começar debates sobre comportamento do ex-juiz nos casos da Lava Jato

EFE Ex-presidente transferiu conversa com jornalistas para esta quarta-feira, 10



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva transferiu para esta quarta-feira, 10, a coletiva que daria na tarde de hoje por causa do julgamento da suspeição do ex-juiz Sergio Moro na 2ª turma do Supremo Tribunal Federal (STF), pautado pelo ministro Gilmar Mendes para o mesmo horário. Segundo a assessoria do petista, a entrevista está reagendada para 11h desta quarta. O debate no colegiado envolvendo os casos de Lula na operação Lava Jato ocorre um dia depois de o ministro Edson Fachin anular todas as condenações envolvendo o petista. Em sua decisão, Fachin também declarou a perda de objeto de dez habeas corpus impetrados pela defesa de Lula que questionavam a conduta da Justiça, entre elas a suspeição do ex-juiz federal Sergio Moro. O pedido agora contemplado por Fachin foi apresentado no dia 3 de novembro de 2020 pelos advogados Cristiano Zanin e Valeska Martins. A decisão devolve os poderes políticos ao ex-presidente e o torna habilitado para disputar novas eleições.