Lutador de MMA é encontrado morto do Rio de Janeiro; dois suspeitos foram presos

Diego Braga teria ido até a comunicade Morro do Banco tentar recuperar sua moto roubada; segundo a Polícia Militar, um dos acusados confessou ter cometido o crime

Reprodução/Instagram/@diegobraga13 Diego Braga, 44 anos, foi encontrado morto em uma comunidade do Rio de Janeiro



Polícia militares do BOPE e do 31º BPM do Rio de Janeiro encontraram na noite de segunda-feira, 15, o corpo do lutador e professor de MMA Diego Braga Alves, de 44 anos. Ele estava desaparecido desde a madrugada do mesmo dia quando foi até o Morro do Banco, comunicade na Zona Oeste do Rio, tentar recuperar sua moto furtada. Nesta terça-feira, 16, dois suspeitos foram presos acusados pelo assassinato do lutador. Segundo a Polícia Militar, um dos acusados confessou ter cometido o crime e o outro está sendo investigado. De acordo com as investigações, os dois criminosos entraram na garagem do lutador e levaram sua moto. A principal hipótese é que Braga tenha sido confundido com um miliciano por traficantes que comandam o morro enquanto tentava localizar a moto. Diego Braga era dono da academia Tropa Thai, de formação de lutadores, na zona oeste do Rio, e treina o filho, que luta profissionalmente. A Polícia Militar informou que um dos acusados confessou ter cometido o crime, enquanto o outro está sendo investigado.