Maduro e MST firmam parceria para desenvolver agricultura na Venezuela

Colaboração visa desenvolver 10 mil hectares de agricultura sustentável no país, com foco em milho, soja e feijão

João Pedro Stédile, um dos líderes do MST, expressou apoio a Maduro, afirmando que a Venezuela se tornou um símbolo da luta de classes na América Latina



Nicolás Maduro revelou uma nova colaboração com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) para desenvolver a agricultura em uma área de 10 mil hectares no estado de Bolívar, na Venezuela. A iniciativa visa cultivar produtos como milho, soja e feijão, com a ambição de ampliar a área para 100 mil hectares nos próximos anos. Para dar início ao projeto, o MST enviará uma equipe técnica à Venezuela. O objetivo dessa equipe é avaliar as condições locais e elaborar um plano de desenvolvimento agroflorestal. A proposta é implementar um modelo de agricultura familiar, conhecido na região como conuco, que visa promover a produção sustentável.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A parceria entre o MST e o governo venezuelano se mantém firme, mesmo diante do distanciamento do governo Lula em relação a Caracas, especialmente após a reeleição de Maduro, que foi alvo de contestações. Jorge Arreaza, ex-vice-presidente da Venezuela, destacou que essa colaboração representa um sonho compartilhado por Hugo Chávez e o MST, contrastando com a atual postura do Brasil. João Pedro Stédile, um dos líderes do MST, expressou apoio a Maduro, afirmando que a Venezuela se tornou um símbolo da luta de classes na América Latina. Ele enfatizou a disputa entre os interesses das empresas petrolíferas dos Estados Unidos e a luta do povo venezuelano pelo controle de seus recursos naturais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA