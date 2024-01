Mãe e filha morrem afogadas ao tentar retirar carro de enxurrada no interior de São Paulo

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas quando chegou ao local, as mulheres já estavam mortas

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres enfrentam ponto de alagamento em frente ao Terminal Metrô Carrão Sul, na região do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, após o temporal que atingiu a cidade no final da tarde desta sexta-feira, 19



A idosa Joana Isidora de Melo, de 70 anos, e sua filha Josicleide Joana dos Santos, de 35 anos, morreram afogadas nesta sexta-feira, 19, ao tentar impedir que o carro da família fosse arrastado pela enxurrada em Limeira, interior de São Paulo. A Defesa Civil já havia alertado para a possibilidade de fortes chuvas em todo o Estado de São Paulo. O incidente aconteceu na rua Pedro Targino da Silva, no bairro Las Palmas, por volta das 17h30. O temporal que atingia a cidade fez com o que o veículo fosse arrastado. Mãe e filha estavam no local, viram a situação e, ao tentar impedir que o carro fosse levado, elas foram arrastadas pela força da água e acabaram presas embaixo do veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, entretanto, quando chegou ao local, por volta das 17h53, as mulheres já estavam mortas. O caso será investigado pela Polícia Civil. A Defesa Civil do Estado enfatiza a importância de não enfrentar correntezas ou caminhar por áreas alagadas. Caso a pessoa esteja fora de casa no momento em que o nível de água da chuva começar a subir, o ideal é buscar abrigo em locais elevados, como pontos de ônius ou escadarias. Em caso de emergência, é preciso acionar a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros.

*Com informações do Estadão Conteúdo