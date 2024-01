Temporal em São Paulo causa alagamentos, queda de árvores e prejudica voos

O Corpo de Bombeiros atendeu ocorrências em diversos pontos da capital e da região metropolitana

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO orte chuva provoca pontos de alagamento na Avenida Radial Leste, no Bairro Tatuapé, na zona leste de São, na noite desta sexta-feira (19).



A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta de atenção nesta sexta-feira, 19, após fortes chuvas que atingiram a capital e a região metropolitana. “São esperados volumes significativos de chuva em várias partes do estado”, diz o comunicado, ressaltando que as chuvas devem seguir até o próximo domingo, 21. Até o ínicio desta tarde, o Corpo de Bombeiros havia atendido a diversos chamados para queda de árvores na Grande São Paulo. Diversos pontos da capital também registraram alagamentos. Por volta das 21h10, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGEC) afirmou que “as áreas de chuva que se formaram dentro da cidade pelo calor e a atuação da brisa marítima, que atuaram durante o fim da tarde e início da noite desta sexta-feira, com forte intensidade, perderam força”.

A GRU Airport, responsável pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, precisou interromper as atividades e alternar voos para outros aeroportos. Às 20h, o aeroporto já estava operando normalmente. Entre as ocorrências atendidas pela Defesa Civil estã um desabamento na Zona Leste e quatro deslizamentos, dois na Zona Leste e dois na Zona Sul. Pelas redes sociais, uma internauta registrou o momento de chuva intensa em seu bairro. Confira: