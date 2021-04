Mãe é presa por torturar e agredir filha de 6 anos com ajuda da namorada no RJ

Mulheres foram presas após mãe de uma das acusadas chamar o Samu e médicos que socorreram a menina acionarem a polícia; criança está internada em tratamento intensivo

Google Street View/Reprodução Crime é investigado pela 100ª DP do Rio de Janeiro



A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta segunda-feira, 19, uma mulher de 27 anos e a namorada dela, de 25, por torturar e agredir a filha de uma delas, de seis anos, na cidade de Porto Real, no sul do Rio de Janeiro. A menina teria sido agredida dentro da própria casa, no bairro de Jardim das Acácias, ao longo de todo o fim de semana e foi socorrida pelo Samu após a mãe de uma das suspeitas ouvir a criança agonizando na madrugada da segunda. No hospital, os médicos acionaram a Guarda Municipal, que chamou a Polícia Militar. As duas mulheres foram levadas à delegacia para prestar esclarecimentos e confessaram o crime, que teria sido motivado pelo ciúme que a namorada da mãe da criança sentia da menina.

Em estado de saúde grave, a criança precisou ser encaminhada para um hospital da cidade de Resende. Ela está internada em um Centro de Tratamento Intensivo. Segundo a PCRJ, a criança teria sido torturada com um fio de TV a cabo dobrado, socos e pontapés. Ela também teve omissão de socorro ao longo de quase três dias e sofreu com torturas psicológicas por parte do casal. O caso é investigado pela 100ª DP de Porto Real e as mulheres estão detidas à disposição da Justiça podendo responder pelos crimes de tortura. A polícia ainda escuta testemunhas para concluir o inquérito do crime.