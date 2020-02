Maia: ‘Todo serviço público tem que ser tratado com respeito’

Aloisio Mauricio/Estadão Conteúdo "Termos pejorativos criam conflitos", diz Maia



Rodrigo Maia criticou o uso de “termos pejorativos” para defender a reforma administrativa articulada pelo governo. Sem citar o ministro da Economia Paulo Guedes, que na última sexta-feira chamou os servidores de “parasitas”, o presidente da Câmara pediu respeito aos trabalhadores da União e reiterou seu apoio à agenda.

“Todos os serviços públicos têm que ser tratados com muito respeito e usos de termos pejorativos criam conflitos, mas há uma concentração de renda que a população não concorda mais”, disse, durante café da manhã na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. “O Estado custa muito e serve pouco, estou otimista que vamos mudar isso com reformas”, completou.

A decisão de elaborar um projeto de lei que considere mudanças somente para novos concursados deve auxiliar a aprovação, acredita o presidente da Câmara. “O sistema novo vai ser implementado nos novos concursos, isso ajuda a tramitação (no Congresso). Muda a estabilidade, a promoção passa a ser por mérito e não mais pelo tempo de serviço, vão ter dois sistemas funcionando um contra o outro, mas em algum momento o antigo vai acabar”, explicou, sendo muito aplaudido.

O parlamentar acredita que as reformas administrativa e tributária são fundamentais para o crescimento do país. Segundo a expectativa de Maia, em cinco meses, o Congresso deve aprovar a PEC 45, do deputado Baleia Rossi (MDB/SP). “A (reforma) tributária pode ajudar na geração de empregos”, avaliou.

* Com Estadão Conteúdo.