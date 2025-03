Mainha do Crime pagava até R$ 2.200 por celular roubado em São Paulo

Prisão de Suedna ocorreu em flagrante no dia 18 de fevereiro, em Paraisópolis, onde foram encontrados três revólveres, 18 celulares, R$ 21 mil em dinheiro

Reprodução/SSP Durante o interrogatório, Suedna optou por não se manifestar, mantendo silêncio sobre as acusações.



Suedna Barbosa Carneiro, de 41 anos, mais conhecida como Mainha do Crime, está detida desde fevereiro sob a acusação de liderar uma organização criminosa em São Paulo. Entre os crimes atribuídos a ela está o latrocínio do delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior. Mainha oferecia até R$ 2.200 por celulares furtados, com o valor variando conforme o modelo e a possibilidade de troca de chip.

Segundo tabela de preços obtida pela polícia no celular da receptadora, esse era o valor que ela pagava por um iPhone 15 Pro Max, aproximadamente um quarto do preço de mercado do aparelho, que pode chegar a quase R$ 9 mil.

Além de financiar a compra de armas e motocicletas, Suedna também alugava esses itens para os membros de sua quadrilha. O grupo é suspeito de estar envolvido em diversos crimes, incluindo o latrocínio do ciclista Vitor Medrado, embora esse caso não tenha sido mencionado no inquérito que resultou na prisão de Mainha, que cita seis vítimas.

A prisão de Suedna ocorreu em flagrante no dia 18 de fevereiro, em Paraisópolis, onde foram encontrados três revólveres, 18 celulares, R$ 21 mil em dinheiro, além de computadores, motocicletas e joias. Durante o interrogatório, ela optou por não se manifestar, mantendo silêncio sobre as acusações.

