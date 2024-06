Maio de 2024: São Paulo tem o mês mais quente desde 2004

Mês foi marcado por temperaturas acima da média e chuvas abaixo do esperado

CRIS FAGA/ESTADÃO CONTEÚDO Maio mais quente da história de São Paulo



O mês de maio de 2024 foi marcado por temperaturas acima da média e chuvas abaixo do esperado na cidade de São Paulo, tornando-o o maio mais quente desde que o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) começou a monitorar as temperaturas em 2004. A média da temperatura máxima foi de 26,5°C, enquanto a mínima foi de 16,8°C, ambos acima do esperado em 3°C e 2,3°C, respectivamente.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Segundo o meteorologista do CGE, Thomaz Garcia, a presença de um bloqueio atmosférico e uma massa de ar seco e quente contribuíram para a estabilidade do tempo, com dias ensolarados e sem chuvas significativas. Isso resultou em temperaturas muito acima do normal para o período. A umidade relativa do ar na cidade ficou em média de 52,8%, com o dia mais seco registrando 25,8% de umidade.

Os menores índices de umidade, inferiores a 30%, coincidiram com as temperaturas mais elevadas no início de maio. No entanto, as chuvas que ocorreram na última semana do mês favoreceram a queda da temperatura, o aumento da umidade e a melhora da qualidade do ar. Em relação às precipitações, a cidade de São Paulo registrou 46,8 mm de chuva em maio, 15,4% abaixo do esperado.

Durante a primeira quinzena do mês, a presença de uma massa de ar seco limitou a ocorrência de chuvas na região. Apenas entre os dias 24 e 27, a propagação de uma frente fria e uma área de baixa pressão provocaram chuvas significativas, aliviando momentaneamente a estiagem. Esses eventos climáticos foram essenciais para minimizar os impactos da seca no final do mês.

Publicada por Patrícia Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA