Enchentes no Rio Grande do Sul danificam mais de mil escolas

Mais de mil escolas foram atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, interrompendo as atividades educacionais em 255 municípios. Além das escolas, as bibliotecas também sofreram perdas. Cerca de 138 bibliotecas tiveram seus acervos completamente destruídos pelas águas. Devido ao seu estado, algumas foram transformadas em abrigos temporários para as famílias desalojadas. O governo do Rio Grande do Sul anunciou a liberação de recursos extras no valor de R$ 46,6 milhões, destinados à reconstrução e a recuperação das áreas afetadas. Além disso, um montante adicional de R$ 200 milhões foi alocado especificamente para a reconstrução de 22 unidades educacionais destruídas. Apesar dos desafios enfrentados, até o momento, 92,8% das escolas afetadas pelas enchentes conseguiram retomar suas atividades.