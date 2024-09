Maior edifício residencial do mundo será construído em Balneário Camboriú

Chamada de Senna Tower, prédio contará com 500 metros, 228 unidades e homenagem ao piloto Ayrton Senna, em investimento de R$ 3 bilhões

Em Balneário Camboriú, Santa Catarina, será construído o Senna Tower, que se tornará o maior edifício residencial do mundo, com impressionantes 500 metros de altura. Este projeto, que representa um investimento de cerca de R$ 3 bilhões, é desenvolvido pela FG Empreendimentos e presta uma homenagem ao icônico piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. A marca Senna é gerida por sua sobrinha, Bianca Senna. O Senna Tower contará com 228 unidades residenciais, além de diversas áreas voltadas para o entretenimento, lazer e gastronomia, que estarão acessíveis ao público. Um dos destaques do projeto é um espaço imersivo dedicado à vida e carreira de Ayrton Senna, proporcionando uma experiência única aos visitantes. As unidades habitacionais terão tamanhos que variam entre 400 e 903 metros quadrados.

A construção do edifício já recebeu todas as aprovações necessárias da prefeitura local, o que sinaliza um avanço significativo para o projeto. O terreno onde o Senna Tower será erguido pertence ao empresário Luciano Hang, conhecido por seus investimentos na região. A localização do prédio permitirá que ele se destaque entre outros arranha-céus da cidade. Situado a aproximadamente 500 metros do One Tower, que atualmente detém o título de residencial mais alto do Brasil, o Senna Tower promete transformar ainda mais o skyline de Balneário Camboriú. Com essa nova adição, a cidade se consolidará como um importante destino para empreendimentos de grande porte e inovação arquitetônica.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane