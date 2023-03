Maior receptador de joias de SP é preso pela Polícia Civil

Homem é investigado pela receptação da réplica em ouro do troféu da Copa do Mundo de 1970; agentes apreenderam joias, relógios, celulares e uma balança de precisão

Polícia Civil/Divulgação Polícia Civil apreendeu joias, relógios, celulares e uma balança de precisão durante a ação



A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quinta-feira, 30, no bairro da República, um homem considerado o maior receptador de joias do Estado. Ele é investigado pela receptação da réplica em ouro do troféu da Copa do Mundo de 1970. Ela foi roubada da casa do ex-goleiro Emerson Leão. O crime ocorreu em novembro de 2022. No mesmo local, um outro homem foi preso por furto. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), policiais da 4ª Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio se deslocaram para um estabelecimento indicado como sendo um ponto de receptação para cumprir dois mandados de prisão direcionados ao homem e seu sobrinho. Ao chegarem no local, observaram quatro pessoas entrando no local. Um deles estava oferecendo uma corrente ao receptador. Os policiais interromperam a negociação e constataram que todos os suspeitos tinha antecedentes criminais por furto a residência. Um deles era procurado pela Justiça e tinha mandados de prisão expedidos pela 3ª Vara Criminal de Londrina, pela 1ª Vara Criminal de Curitiba e pela 39ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, todos por crime de furto. De acordo com a pasta, os dois mandados foram cumpridos e as três pessoas que estavam no local também foram levadas para serem ouvidas na delegacia. Os agentes apreenderam joias, relógios, celulares e uma balança de precisão.