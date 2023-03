Justiça torna ré por estelionato aluna da USP que desviou quase R$ 1 milhão de fundo de formatura

Alicia Dudy Müller Veiga era presidente da comissão e autorizou ao menos nove transferências para suas contas pessoais

Reprodução/Facebook/Alicia Dudy Müller Veiga Alicia Dudy Müller Veiga, de 25 anos, que é investigada por ter desviado R$ 920 mil do fundo de formatura de sua turma na faculdade



A Justiça de São Paulo tornou ré a estudante Alicia Dudy Müller Veiga, por crime de estelionato. Estudante de medicina da Universidade de São Paulo (USP), Alicia é acusada de ter desviado quase R$ 1 milhão do fundo de formatura da turma de medicina da universidade. A denúncia do Ministério Público de São Paulo foi recebida pela Justiça na terça-feira, 28, e confirmada nesta quinta-feira, 30. “Foi recebida a denúncia do MPSP contra Alicia Dudy Muller Veiga, pelo crime de estelionato. Com isso, a indiciada se tornou ré no processo. Esse processo tramita em segredo de justiça, sendo essas as únicas informações que podemos passar”, disse a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de SP. Como a Jovem Pan mostrou, Alicia é investigada por ter desviado R$ 920 mil. Segundo o delegado Guilherme Azevedo, do 16º Distrito Policial (DP), ao menos nove transferências foram feitas pela empresa Às Formatura para três contas pessoais da estudante, que era presidente da comissão de formatura. As transferências foram realizadas entre novembro de 2021 e dezembro de 2022, entre valores que variam de R$ 2.800 a R$ 604.000.