Mais da metade dos internados com Covid-19 nos hospitais privados de SP tem entre 40 e 50 anos

Os hospitais privados do Estado de São Paulo observaram uma queda na faixa etária de pacientes internados com Covid-19. As informações são do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo (SindHosp), que realizou um levantamento com 101 hospitais privados. De acordo com a pesquisa, 57% dos pacientes internados com a doença estão na faixa de 40 a 50 anos, sendo que 32,29% têm entre 40 e 49 anos e 24,71% tem 50 anos. Agora, os pacientes com 60 anos ou mais correspondem a 19,77% dos internados. Para o presidente do SindHosp, Francisco Balestrin, a diminuição da faixa etária dos infectados decorre do processo de vacinação, que privilegiou os idosos, provando que as vacinas funcionam e são importantes ferramentas de combate à pandemia do coronavírus.