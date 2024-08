Brasil registra em uma semana mais casos de dengue do que 21 países das Américas

País teve mais de 29 mil casos; ano de 2024 se destaca como o mais crítico em relação a doença

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO De janeiro a julho, Brasil teve 6,4 milhões de casos suspeitos de dengue



Entre os dias 21 e 27 de julho de 2024, o Brasil registrou um número alarmante de casos prováveis de dengue, totalizando 29.423 novas ocorrências. Esse número é superior ao somatório de casos de 21 países das Américas, que contabilizaram 27.171 novos registros, incluindo Honduras, Colômbia e Guatemala. No total, 83.967 casos foram reportados em 24 nações da região durante esse mesmo período. O ano de 2024 se destaca como o mais crítico para a dengue no Brasil, com 6,4 milhões de casos suspeitos registrados entre janeiro e 14 de agosto. Esse total já ultrapassa a soma de registros dos últimos cinco anos. Até a metade de agosto, o país também registrou 5.085 mortes, resultando em uma média de 22 óbitos diários. A faixa etária mais afetada é a de mulheres entre 20 e 29 anos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O aumento significativo nos casos de dengue pode ser atribuído a fatores climáticos e à redução das ações de controle do mosquito Aedes aegypti. A situação se agrava com a falta de medidas eficazes para conter a proliferação do vetor da doença. A vacinação contra a dengue, que foi incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro de 2023, é uma das estratégias adotadas para enfrentar a epidemia. Até o momento, foram adquiridas 5,2 milhões de doses da vacina, além de 1,3 milhão de doses doadas. Os resultados preliminares indicam que a vacina oferece 89% de proteção contra formas graves da dengue e uma eficácia geral de 67,3%. A implementação da vacinação é vista como uma esperança para controlar a disseminação da doença e reduzir o número de casos e mortes.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA