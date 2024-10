Mais de 5 milhões de estudantes se inscrevem para o Enem 2024

Provas acontecerão em 1.753 cidades nos dias 3 e 10 de novembro; gabarito do exame será disponibilizado no dia 20 de novembro, enquanto os resultados finais estão previstos para serem divulgados em 13 de janeiro

Paulo Pinto/Agência Brasil Para aqueles que enfrentarem problemas logísticos ou de saúde, haverá a possibilidade de solicitar a reaplicação da prova entre os dias 11 e 15 de novembro



Faltando apenas um mês para a realização do Enem 2024, que ocorrerá nos dias 3 e 10 de novembro, mais de 5 milhões de candidatos já se inscreveram para o exame. Este teste é fundamental para avaliar o desempenho de alunos que concluíram a educação básica e também serve como um dos principais meios de acesso ao ensino superior no Brasil. O exame será realizado em 1.753 cidades, abrangendo aproximadamente 10 mil locais de aplicação, com um total de 140 mil salas de prova. A maior concentração de inscritos está em São Paulo, seguida por Minas Gerais e Bahia, que também apresentam um número significativo de participantes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A estrutura do Enem é dividida em dois dias distintos. No primeiro dia, os candidatos enfrentarão questões relacionadas a linguagens, ciências humanas e uma redação. Já no segundo dia, as provas abordarão ciências da natureza e matemática. A redação, que deve ser dissertativa-argumentativa, tem um limite de 30 linhas e pode alcançar até 1.000 pontos. Para aqueles que enfrentarem problemas logísticos ou de saúde, haverá a possibilidade de solicitar a reaplicação da prova entre os dias 11 e 15 de novembro. O gabarito do exame será disponibilizado no dia 20 de novembro, enquanto os resultados finais estão previstos para serem divulgados em 13 de janeiro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane