Mais de 50% da população apoia volta do horário de verão, segundo estudo

Uma pesquisa realizada pela Abrasel (Associação de Bares e Restaurantes) aponta que mais da metade da população é favorável à volta do horário de verão, o que incentivaria a frequência nesses estabelecimentos durante o período com luz do dia. A pesquisa, que entrevistou 3.000 pessoas, mostrou que 54,9% dos participantes apoiam o retorno do horário de verão. Nas regiões onde já foi historicamente adotado, como Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o apoio é ainda maior. No Sudeste, 56,1% dos entrevistados são a favor, enquanto no Sul esse número chega a 60,6%. No Centro-Oeste, a adesão é de 40,9%. O cofundador do Reclame Aqui sugere que a percepção positiva pode estar ligada a uma mudança de comportamento da população, que valoriza mais o tempo de qualidade para atividades físicas e lazer.

Em relação à economia de energia, a pesquisa mostra opiniões divididas. Cerca de 43,6% dos entrevistados acreditam que o horário de verão ajuda a economizar energia elétrica, enquanto 39,9% discordam e 16,4% não têm certeza. A região Sul é a que mais acredita na economia de recursos, com 47,7% dos participantes compartilhando essa visão. O presidente da Abrasel destacou que a maioria da população percebe uma melhora na economia durante o horário de verão, devido ao maior tempo de luz natural no início da noite, o que beneficia o comércio e os serviços.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a volta do horário de verão é uma possibilidade real para melhorar o aproveitamento da luz natural e reduzir o consumo de energia elétrica. No entanto, a medida ainda está em avaliação pelo governo. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) expressou preocupação com a logística das eleições de 2024, caso o horário de verão seja retomado, especialmente no Nordeste, onde os horários de votação precisariam ser ajustados.

