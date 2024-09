ONS deve apresentar plano para setor elétrico nesta semana

Nesta quinta-feira, haverá uma reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico Brasileiro no Rio de Janeiro, onde serão apresentados dois relatórios cruciais

O Ministério de Minas e Energia está considerando a possibilidade de retomar o horário de verão



O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) deve apresentar ainda nesta semana um plano de contingência para o setor elétrico, em resposta à seca histórica que afeta o país. Os reservatórios das hidrelétricas estão, em sua maioria, com níveis abaixo do mínimo necessário para o funcionamento adequado. Nesta quinta-feira (19), haverá uma reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico Brasileiro no Rio de Janeiro, onde serão apresentados dois relatórios cruciais: um do Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) e outro do ONS. Esses relatórios servirão de base para as decisões do Ministério do Meio Ambiente, que busca enfrentar a maior seca da história do Brasil. O Cemaden já possui um relatório indicando que, por enquanto, não há dificuldades nos reservatórios das hidrelétricas. No entanto, a quantidade de chuva tem sido menor do que o esperado desde o ano passado, e a previsão é de que o próximo período chuvoso siga a mesma tendência. Essa situação gera preocupação para os anos seguintes.

O Ministério de Minas e Energia está considerando a possibilidade de retomar o horário de verão, e o ONS deve avaliar os benefícios e possíveis problemas dessa medida. Atualmente, os reservatórios estão acima de 50% de sua capacidade, mas há uma expectativa de que problemas possam surgir no futuro devido à previsão de chuvas insuficientes. A decisão sobre o horário de verão é aguardada para esta semana, e a reunião no Rio de Janeiro é vista como um evento crucial para determinar os próximos passos.

Publicado por Luisa Cardoso