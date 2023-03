Mais de 860 mil turistas estrangeiros visitam o Brasil em janeiro

Embratur espera que o país receba mais de 1,28 milhão de visitantes até o fim deste mês

EFE/ Antonio Lacerda Rio de Janeiro é um dos destinos mais procurados pelos turistas estrangeiros



O Brasil registrou a entrada de 868.587 estrangeiros como turistas em janeiro deste ano. O número é 15% maior em comparação aos visitantes que chegaram no país, durante o mesmo período, nos anos de 2019 e 2020, antes da pandemia. Em 2019, por exemplo, foram registrados 756.883 turistas estrangeiros em janeiro. Já em 2020 foram 750.457. Se comparado a dezembro de 2022, o crescimento foi de 109%, quando ingressaram 414.752 visitantes do exterior. De acordo com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), a retomada do turismo pós-pandemia no Brasil, em 2022, foi lenta em comparação à média internacional. A região com melhor desempenho de retomada do turismo internacional foram Oriente Médio, com 83%, e Europa, com 80%. A agência espera que o Brasil receba mais de 1,28 milhão de turistas estrangeiros até o fim deste mês. A expectativa é que a maioria deles venha da Argentina e dos Estados Unidos, além de portugueses, chilenos e italianos. Os principais destinos procurados pelos visitantes são Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Curitiba e Brasília.