Mais uma morte é confirmada após temporal no Rio Grande do Sul; outras pessoas ainda estão sem energia elétrica

Chuvas intensas atingiram a capital e a região metropolitana, causando quedas de árvores, alagamentos e falta de luz

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Vista de árvores caídas nesta sexta-feira (19), no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, após as fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias. Equipes da Prefeitura seguem podando e retirando árvores com risco de queda das ruas e equipes concessionária Ceee/Equatorial trabalham no restabelecimento da energia elétrica nas ruas e residências



O Governo do Estado do Rio Grande do Sul confirmou mais uma morte quatro dias após o forte temporal que atingiu a região. Um motoboy de 29 anos, que estava desaparecido, foi encontrado sem vida em Porto Alegre. Essa é a segunda morte relacionada às fortes chuvas. Desde a tempestade, moradores de várias regiões da capital ainda estão sem energia elétrica. O governador Eduardo Leite confirmou a informação por meio das redes sociais. “Infelizmente, nesta manhã foi encontrado sem vida um motoboy de 29 anos que estava desaparecido após o temporal de terça-feira, na Capital. É a segunda vítima fatal do evento climático. Toda solidariedade às famílias. As forças de segurança seguem atuando no apoio à população”, disse. Além desta vítima, outra morte já havia sido comunicada na madrugada de quarta-feira, 17, em Cachoeirinha, na região metropolitana. De acordo com a Defesa Civil do município, a vítima foi atingida por uma marquise de um supermercado que caiu devido à força do vento.

O temporal afetou 60 municípios, causando queda de árvores, alagamentos e falta de luz em 1,3 milhão de residências em diversas regiões do Estado. Mesmo após quatro dias, cerca de 160 mil residências ainda estão sem acesso à energia elétrica. Além disso, a falta de luz resultou em desabastecimento de água em várias regiões, já que cinco das seis Estações de Tratamento de Água em Porto Alegre ficaram sem funcionar devido aos problemas no fornecimento de energia elétrica. Eduardo Leite também afirmou que está acompanhando de perto o trabalho das concessionárias do Estado para “reestabelecimento da energia elétrica”.