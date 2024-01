Mulher morre após ser atingida por raio no litoral de São Paulo

Outros banhistas também foram atingidos, mas tiveram ferimentos leves

Uma mulher de 60 anos, moradora de Campinas (SP), morreu neste sábado, 20, após ser atingida por um raio na praia de Caiçara, em Praia Grande, na Baixada Santista. Outros três banhistas de 15, 31 e 38 anos, também foram atingidos, mas tiveram ferimentos leves. Eles foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto-Socorro Central, onde permanecem internados em estado estável. A Prefeitura de Praia Grande confirmou a informação por meio de nota. “A Prefeitura de Praia Grande informa que por volta das 14h15 deste sábado, dia 20, três pessoas foram feridas com a queda de um raio na praia do Bairro Caiçara. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados. Duas vítimas apresentaram ferimentos leves e seguem em observação no PS Central, Bairro Guilhermina. Já a terceira vítima foi encaminhada em estado grave à UPA Samambaia, em parada cardiorrespiratória, e acabou indo a óbito”, diz.

Ainda de acordo com a gestão municipal, são distribuídos panfletos informativos, em parceria com a Defesa Civil, ao longo da orla e nas arenas do “Estação Verão Show” para conscientização junto à população. O Corpo de Bombeiros informou que conduziu “mais três vítimas que alegaram terem sentido a descarga elétrica decorrente do raio ao PS Central, deixando-as aos cuidados da equipe médica de plantão” e que o Samu “fez o socorro de outras pessoas”. A Defesa Civil do Estado de São Paulo já havia alertado para a possibilidade de tempestades entre a tarde de sexta-feira, 19, até domingo, 21. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também já havia emitido alerta de perigo para chuvas intensas em todo o Estado.