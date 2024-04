Manaus e cidades vizinhas ficam sem energia elétrica após apagão

Ministério de Minas e Energia informou o restabelecimento parcial na capital amazonense; causas ainda estão sendo investigadas

Divulgação/Prefeitura de Manaus Cidade de Manaus ficou sem luz após apagão que começou por volta das 15h



Manaus e cidades vizinhas, como Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo, enfrentaram um apagão repentino neste domingo (14), começando por volta das 15h. Embora o fornecimento de energia elétrica já tenha sido restabelecido em alguns locais, as causas da queda de luz ainda estão sendo investigadas. O Ministério de Minas e Energia (MME) informou que o desligamento dos dois circuitos da Linha de Transmissão 230 kV Lechuga Manaus foi o que causou o problema. Segundo a pasta, 80% da energia elétrica foi restabelecida. Uma sala de situação foi montada para monitorar o fornecimento de energia e investigar as causas do apagão no Estado. O ministério afirmou que será elaborado um relatório para analisar a ocorrência, com foco na identificação da causa raiz do desligamento. Equipes do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da concessionária Amazonas Energia já estão trabalhando para restabelecer completamente o sistema. Ainda são necessárias algumas operações de manobra da distribuidora para garantir o retorno total.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA