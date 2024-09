Maníaco do Parque está prestes a deixar a prisão após 27 anos

Francisco Assis Pereira foi condenado a 280 anos de prisão, mas lei brasileira diz que 30 anos o tempo máximo para um condenado ficar preso

Agliberto Lima/Estadão Conteúdo Francisco Assis Pereira, apelidado de "maníaco do parque"



Francisco Assis Pereira, apelidado de “maníaco do parque“, está prestes a deixar a prisão após cumprir quase 27 anos de uma sentença que totaliza 280 anos. Ele foi condenado por crimes brutais, incluindo o assassinato de sete mulheres e tentativas de homicídio contra outras nove, todos ocorridos no Parque do Estado, localizado na zona sul de São Paulo. Durante seu tempo encarcerado, Pereira fez declarações alarmantes, afirmando que, se obtiver liberdade, não hesitaria em voltar a cometer homicídios. Essas declarações levantam preocupações sobre a segurança pública e a possibilidade de reincidência de um criminoso tão perigoso.

O caso de Francisco Assis Pereira é um dos mais notórios da história criminal brasileira, gerando grande repercussão na mídia e na sociedade. A brutalidade de seus crimes e a natureza de suas ameaças após tantos anos na prisão provocam um debate intenso sobre a eficácia do sistema penal e a reintegração de criminosos. Com a iminente liberação de Pereira, as autoridades e a população estão em alerta, questionando as medidas de segurança que serão implementadas para evitar que ele volte a agir.

