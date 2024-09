Secretário municipal se mata após estuprar o sobrinho autista, matar a mãe e o cachorro no Guarujá

Thiago Felipe de Souza Avanci, de 39 anos, havia sido exonerado do cargo de secretário de Modernização e Transformação Digital do Guarujá antes de cometer os crimes nesta terça (17)

Arquivo Pessoal Polícia encontrou o corpo dele, juntamente com o da mãe e do cachorro, em sua residência



Um trágico incidente ocorreu no Guarujá, litoral paulista, onde Thiago Avanci, ex-secretário municipal de 39 anos, cometeu atos de violência que resultaram na morte de sua mãe e de seu cachorro, além de tirar a própria vida. O caso ganhou notoriedade após um escândalo de abuso sexual que envolveu seu sobrinho autista. Avanci enviou um pendrive contendo imagens dos abusos para seu irmão e cunhada. A polícia o interrogou sobre a situação, mas ele foi liberado em seguida. Ele pediu para ser exonerado de seu cargo público, no última terça-feira. A situação culminou em uma cena chocante, quando a polícia encontrou o corpo dele, juntamente com o da mãe e do cachorro, em sua residência.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller