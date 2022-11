Manifestantes bloqueiam acesso ao Aeroporto de Guarulhos e voos são cancelados

Com longo congestionamento, passageiros desceram dos carros e caminharam pelo acostamento até o aeroporto

As manifestações de caminhoneiros contra o resultado das eleições presidenciais deste domingo, 30, seguem causando transtornos pelo país. Em São Paulo, os manifestantes fizeram um bloqueio total no km 2,5 da rodovia Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, e travaram o tráfego. A Ecovias, que administra a rodovia, informou por volta das 22h30 um tráfego lento do km 0 ao km 2,4 e criou um desvio no sentido SP para a pista marginal da Ayrton Senna, e um desvio sentido interior e aeroporto. A jornalista da Jovem Pan, Caroline Hardt, com voo marcado para o Chile relatou o caos na rodovia para passageiros. “Fiquei mais de uma hora e meia parada para andar nem 500 metros. Andei com as malas até passar o ponto de bloqueio. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no ponto de bloqueio. Eu perguntei o tempo para liberar, os agentes falaram que não tem previsão”, conta. Há pouco, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a PRF desobstrua todas as rodovias federais imediatamente, com pena de multa ou até prisão em flagrante do diretor-geral caso a medida não seja cumprida.

Mototáxis e motoristas de aplicativo têm trabalhado após o bloqueio. “Quando eu passei do bloqueio, eles colocaram galhos para travar o trânsito e pedras grandes, dos dois lados. Não vi quebradeira, mas vi muita gente desesperada saindo dos carros, pegando malas e mochilas e indo a pé”, completou Caroline. Dois voos foram cancelados e outros estão atrasados – a maioria com destino aos EUA – no Aeroporto de Guarulhos por conta do tumulto. O bloqueio foi liberado por volta das 23h35, e a situação do aeroporto é de correria para os passageiros não perderam os voos que ainda estão confirmados. “Pelo que vi os voos de agora sairão meio dia de amanhã”, disse a jornalista, que também tenta o embarque.