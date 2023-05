Trecho da Rodovia dos Bandeirantes é liberado após manifestação de grupos indígenas

Interdição começou na madrugada desta terça-feira, 30, com grupo protestando contra o PL do Marco Temporal; houve confronto com a polícia e a via foi liberada por volta das 9h

Reprodução/ Twitter @ruka_lucaskeese Participantes queimaram pneus e levantaram faixas contra o PL 490/2007, que prevê mudanças na demarcação de terras



Um grupo de manifestantes interditou a Rodovia dos Bandeirantes na manhã desta terça-feira, 30, em São Paulo. Segundo a CCR, concessionária da rodovia, o bloqueio acontece na altura do quilômetro 20, no Jaraguá, Zona Norte da capital paulista. Por volta das 9h, a via foi liberada e os sistemas da concessionária foram atualizados, deixando de exibir o alerta de interdição. Os manifestantes queimaram pneus, bloqueando as faixas do sentido São Paulo da Rodovia, e ergueram faixas contra a PL. Até o momento, o bloqueio gerou 4 km de lentidão. A Polícia Militar Rodoviária informou que foi acionada em decorrência do ato. “Os agentes estão no local em contato com os manifestantes, que são de várias etnias, para identificar as lideranças e negociar a liberação da via”, disse a corporação em nota. Entretanto, houve confronto entre policiais e manifestantes, com os agentes utilizando gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral para dispersar o ato. Segundo a EMTU, duas linhas foram impactadas pelo bloqueio e registraram atrasos. São elas as linhas 120 (Cajamar- Vau Novo/São Paulo-Perus) e 120PR1 (Cajamar- Lago Azul/São Paulo-Perus). Os participantes protestam contra o Projeto de Lei (PL) 490/2007, conhecido como PL do Marco Temporal. A matéria teve a urgência aprovada na Câmara dos Deputados na semana passada e pode ser votada pela Casa nesta terça-feira.