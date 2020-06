Manifestantes fincam cruzes em frente ao Congresso e criticam governo Bolsonaro

O ato faz parte do movimento intencional #StopBolsonaro

Em São Paulo, está programado um ato Fora Bolsonaro e Mourão a partir das 14 horas no vão do Masp



Manifestantes fincaram mil cruzes em frente ao Congresso Nacional na manhã deste domingo, 28, em homenagem às vítimas da Covid-19 e em protesto contra a postura do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em combate à pandemia do novo coronavírus. O país registrou no último sábado mais de 57 mil mortes pela doença. A ação foi organizada pelo coletivo Resistência e Ação, grupo com cerca de 60 integrantes.

Além das cruzes, foram colocadas faixas no local com dizeres contra o presidente. Em uma delas estava escrito “Fora Bolsonaro, Mourão e Centrão”. O ato faz parte do movimento intencional #StopBolsonaro, que começou a movimentar as redes já durante a semana e deve provocar manifestações por países como Portugal e Alemanha, além do Brasil, neste domingo. Em São Paulo, está programado um ato Fora Bolsonaro e Mourão a partir das 14 horas no vão do Masp, na Avenida Paulista. Durante a manhã, a hashtag ocupou o topo dos trendings Brasil, no Twitter, e se destacou no exterior.

O ato contou com a presença de algumas parlamentares, como as deputadas federais Érika Kokay (PT-DF), Benedita da Silva (PT-RJ) e a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, também estiveram presentes,

*Com informações do Estadão Conteúdo