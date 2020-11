Manifestantes invadem Carrefour em São Paulo durante ato contra racismo

Unidade fica próxima à Avenida Paulista, na Zona Sul de São Paulo; manifestantes chegaram a atear fogo no local

Jovem Pan Manifestantes quebraram portão e invadiram mercado.



Um grupo de manifestantes invadiu, depredou e ateou fogo em uma unidade da rede de supermercados Carrefour na zona sul da cidade de São Paulo. Estima-se que um grupo de até 30 pessoas conseguiu entrar na loja. Eles protestavam contra a morte de João Alberto Silveira Freitas por espancamento em uma unidade do Carrefour em Porto Alegre. Segundo os protestantes, Freitas, que é negro, foi vítima de racismo. Dentro do estabelecimento, os participantes do ato derrubaram vários produtos das prateleiras, mas eles asseguram que nenhum item foi saqueado. Confira um vídeo:

Carrefour da Pamplona nesse exato momento ✌🏻 pic.twitter.com/SvKNFCpYtl — Nekø (@leandroneko) November 20, 2020

No momento da invasão, clientes estavam dentro do supermercado. Entretanto, até o momento, não existem informações sobre pessoas feridas. Manifestantes usaram as redes sociais para publicarem vídeos do protesto. Uma das participantes relatou que pessoas que não participavam do ato começaram a jogar ovos e cacos de vidro na direção de quem estava lá para protestar.

Matéria em atualização