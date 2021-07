Manifestantes pedem impeachment de Bolsonaro e mais vacinas contra a Covid-19

A princípio, os protestos estavam marcados para o dia 24 de julho, mas foram antecipados devido às denúncias envolvendo a compra da vacina Covaxin

TABA BENEDICTO/ESTADÃO CONTEÚDO Manifestantes pedem o impeachment de Jair Bolsonaro e mais vacinas contra a Covid-19



Manifestantes se reuniram em várias regiões do Brasil neste sábado, 3, para protestar contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. Em São Paulo, o ato acontece na Avenida Paulista. Eles pedem o impeachment do presidente, a volta do auxílio emergencial, ampliação da vacinação contra a Covid-19 e relembram as mais de 500 mil mortes causadas pelo novo coronavírus. De acordo com o governo do Estado, 600 policiais militares, com mais de 80 viaturas, cinco drones e 200 aeronaves foram deslocados para fazer a segurança da região. Esse é o terceiro ato contra Bolsonaro registrado desde maio deste ano. A princípio, os protestos estavam marcados para o dia 24 de julho, mas foram antecipados por causa das suspeitas envolvendo a compra da vacina indiana Covaxin e um suposto pedido de propina em negociação por doses da vacina da AstraZeneca. Os manifestantes se posicionam contra a reforma administrativa e as privatizações. De acordo com os organizadores, todos os protocolos sanitários devem ser seguidos, como o uso obrigatório de máscara, álcool gel e distanciamento social, o que não foi visto em alguns momentos das últimas manifestações. Outros Estados e o Distrito Federal também registraram protestos contra Bolsonaro. No Rio de Janeiro, a manifestação começou por volta das dez horas da manhã e durou cerca de quatro horas. O ato foi pacífico e a Polícia Militar acompanhou todo o trajeto.