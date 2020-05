Manifestantes protestam contra isolamento social na Avenida Paulista

VAN CAMPOS/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

Neste domingo (24), manifestantes protestaram na Avenida Paulista, em frente ao prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), contra o isolamento social proposto pelo governador de São Paulo, João Doria.

O grupo levou faixas, cartazes e proferiu gritos de ordem para a reabertura da economia, apesar do avanço da pandemia do novo coronavírus no estado, que já matou mais de 22 mil pessoas no país – 6 mil delas na capital paulista.

O protesto também teve uma carreata com veículos portando a bandeira do Brasil e engrossando o coro contra as medidas restritivas. Os atos têm acontecido todos os domingos.