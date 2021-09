Manifestantes tentam invadir prédio do Ministério da Saúde; veja vídeo

Confusão teria se iniciado após os apoiadores do presidente avistarem jornalistas que trabalhavam no local; ninguém foi preso

Reprodução/Twitter Manifestantes tentaram invadir o prédio da pasta nesta quarta



Um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentou invadir a sede do Ministério da Saúde, em Brasília, nesta quarta-feira, 8. Os manifestantes foram impedidos de entrar no prédio pelos seguranças. A confusão teria se iniciado após o grupo avistar jornalistas que trabalhavam no local. Uma equipe da Record TV afirmou ter sido encurralada e ameaçada pelos manifestantes. Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal informou que não houve invasão e que ninguém foi preso. “A PMDF foi acionada para verificar uma situação envolvendo jornalistas e manifestantes. Quando chegou no local, a situação foi resolvida”, disse. A Jovem Pan entrou em contato com o Ministério da Saúde e aguarda retorno. Assista ao momento em que os manifestantes tentaram invadir o prédio da pasta: