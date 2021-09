Caminhoneiros fecham rodovias em Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo

Grupos fazem protestos em ao menos 22 cidades; mobilizações ocorrem após atos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro no feriado de 7 de Setembro

Paralisação ocorre depois de mobilização de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no feriado de 7 de Setembro



Grupos de caminhoneiros bloqueiam na manhã desta quarta-feira, 8, trechos de rodovias federais em Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as paralisações atingem ao menos 22 municípios. De acordo com as informações, os manifestantes estão impedindo a passagem apenas de veículos de carga. Veículos de passageiros e de cargas perecíveis estão liberados. Em Santa Catarina, os atos ocorrem nos municípios de Garuva, Joinville, Araquari, São João do Sul, Mafra, Santa Cecília, São Francisco do Sul, Guaramirim, São Bento do Sul, Canoinhas, Campos Novos, Navegantes e Ítajaí, No Paraná, as paralisações estão sendo realizadas nas cidades de Paranavaí e em Maringá. Já no Espírito Santo, caminhoneiros bloqueiam vias em Linhares, João Neiva, Viana, Iconha, Itapemirim, Ibatiba e Vila Velha. Ainda não há informações sobre as reivindicações dos grupos ou prazo para a liberação das rodovias. As mobilizações ocorrem após atos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no feriado de 7 de Setembro.

