Maranhão tem 1.031 famílias desabrigadas devido às fortes chuvas

Ao menos 30 cidades estão em situação de emergência; o município de Santa Inês é o único em estado de calamidade pública

Reprodução/Instagram Deputada Erika Hilton se pronunciou nas redes sobre o assunto



Conforme a Defesa Civil do Maranhão informou, na última quinta (9), o número de cidades afetadas pelas chuvas no estado chegaram a 30. Todas estão em situação de emergência. Ao todo, 1.031 famílias estão desabrigadas e 2.909, desalojadas. Uma pessoa morreu. Ainda segundo a Defesa Civil, o município de Santa Inês é o único em estado de calamidade pública. Desde o último mês, as fortes chuvas tem atingido o Maranhão e provocado cheia em rios e alagado várias ruas das cidades. As famílias que foram impactadas estão sendo ajudadas pela defesas civis dos municípios, que informaram que estão trabalhando para retirada das pessoas das áreas de risco. O governo do Maranhão tem fornecido refeições, por meio da rede de restaurantes populares.

Nas redes sociais, a deputada Erika Hilton usou seu perfil para atualizar sobre as chuvas no estado e pedir ajuda dos internautas. “Se você mora na região de São Luís e tem capacidade de doar, o Shopping Passeio, em parceira com a Cruz Vermelha, está arrecadando alimentos não perecíveis, calçados e itens de higiene, na campanha SOS Maranhão e também para a campanha SOS Rio Grande do Sul”, escreveu ela.

*Com informações da Agência Brasil