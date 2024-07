O incêndio ocupou três faixas da Marginal, contabilizando uma vítima ferida

Reprodução/X/@AlertaMundo Ônibus incendiado ocupava, por volta das 9h25, a pista local da Marginal Pinheiros, no sentido da Rodovia Castello Branco



Um ônibus pegou fogo na Marginal Pinheiros, na região de Santo Amaro, zona sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (25), após se envolver em colisão com uma moto. A via foi interditada e o helicóptero Águia também pousou no local para realizar o resgate de uma pessoa ferida. As informações foram transmitidas pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o ônibus incendiado ocupava, por volta das 9h25, a pista local da Marginal Pinheiros, no sentido da Rodovia Castello Branco, próximo à Ponte Morumbi. Em declaração, a CET afirmou que o ocorrido ocupava “uma faixa da esquerda e duas da direita”. A unidade de resgate, Bombeiros e policiamento foram acionados. A pista expressa, que também foi interditada, foi liberada por volta das 9h. Segundo a corporação, quatro equipes foram encaminhadas para atendimento no local. Um homem foi resgatado com fratura na perna e no quadril, além de queimaduras.

Em razão do fogo, uma grande nuvem preta tomou conta do céu na região do acidente. A São Paulo Transporte (SPTrans) ainda não se manifestou sobre o ocorrido. Também na manhã desta quinta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para outra ocorrência envolvendo um ônibus que pegou fogo. Uma equipe foi enviada até a Rua Silveira Sampaio, na Vila Andrade, também na zona sul da capital paulista, para atendimento. Não há informações de vítimas.

