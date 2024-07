Trânsito de São Paulo tem primeiro semestre mais letal em nove anos

Horários mais críticos para acidentes fatais são sexta-feira à noite e domingo de madrugada; maioria das vítimas são homens, representando 83% dos casos

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/10/2023



O trânsito na cidade de São Paulo registrou o primeiro semestre mais letal dos últimos nove anos, com os motociclistas sendo as principais vítimas. Segundo dados do Detran, nos primeiros seis meses deste ano, 520 pessoas morreram no trânsito da capital paulista. Este é o maior número desde 2015, quando foram registradas 598 mortes. Em comparação com o mesmo período de 2023, houve um aumento significativo, já que no ano passado foram contabilizadas 398 mortes. O mês de junho foi considerado o mais letal, com 111 óbitos, e 40% dos acidentes fatais envolveram motociclistas, totalizando 213 mortes. A maioria das vítimas são homens, representando 83% dos casos. Os horários mais críticos para acidentes fatais são sexta-feira à noite e domingo de madrugada, períodos em que o consumo de álcool é mais frequente, aumentando o risco de acidentes. Para tentar reduzir esses números, o Detran realizou 14 campanhas educativas entre 2023 e 2024, sendo a mais recente iniciada na semana passada, com foco na conscientização sobre a importância da faixa de pedestres. A conscientização de motoristas e pedestres é fundamental para melhorar a segurança no trânsito.

Publicado por Luisa Cardoso