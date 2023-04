Marido da bicampeã olímpica Fabiana Claudino diz ter sofrido racismo em unidade do Carrefour

Rede de supermercados informou que funcionária envolvida no caso estava em período de experiência e foi desligada da empresa

Reprodução/Instagram/@vinigram Vinícius de Paula publicou um vídeo para falar sobre o episódio



O marido de Fabiana Claudino, bicampeã olímpica de vôlei, afirmou ter sofrido racismo em uma das unidades do Carrefour. Vinícius de Paula publicou um vídeo no Instagram dizendo que vai “tomar medidas cabíveis” em relação ao caso, ocorrido na última sexta-feira, 7, em Alphaville, em São Paulo. “Muitos acompanharam o que aconteceu comigo no Carrefour aqui em Alphaville. Depois de muita conversa com minha família, achamos por bem tomar as medidas cabíveis. Agradecemos todas as manifestações de apoio e carinho, em especial ao amigo Manoel Soares que é embaixador da marca no Brasil. A partir daqui seguimos com a assistência jurídica dos advogados da nossa família representado pelo Hédio Silva”, escreveu na legenda do vídeo, o qual estava acompanhado da esposa e do advogado. De acordo com o jornal O Globo, o marido da esportista tentou usar um caixa preferencial sem clientes. Uma funcionária do local teria dito que não poderia o atender, caso ao contrário levaria uma multa. Ao se dirigir a outro caixa, Vinícius viu a mesma atendente receber uma cliente branca. “Ninguém soube explicar, mas eu sei o que aconteceu. Sei o que senti. Se o Carrefour não fosse uma empresa com histórico racista, eu ia dizer que foi simplesmente uma situação não comum”, disse Vinícius ao O Globo. Em nota, o Carrefour informou que a funcionária envolvida no episódio estava em período de experiência e foi desligada da empresa. Além disso, a empresa disse que mantém contato com a família de Vinícius de Paula para a resolução da situação.