Marina Silva pede ação dos países ricos contra mudanças climáticas

Ministra do Meio Ambiente destaca a importância de os países ricos liderarem a luta contra as mudanças climáticas e fornecerem ajuda financeira às nações mais vulneráveis.

Geraldo Magela/ Agência Senado



A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, reforçou a necessidade de os países ricos liderarem a luta contra as mudanças climáticas, promovendo mudanças no modelo de desenvolvimento e fornecendo ajuda financeira às nações de renda média baixa. Ela ressaltou que essa responsabilidade é compartilhada por todas as nações, incluindo o Brasil, que atualmente preside o G20. Marina destacou a importância de os países desenvolvidos liderarem a transição para um modelo de desenvolvimento mais sustentável, mas enfatizou que todos os países têm responsabilidades nesse processo. Ela criticou o alto investimento global em áreas que vão contra os objetivos de combate às mudanças climáticas, enquanto falta financiamento para apoiar as nações mais vulneráveis.

A ministra mencionou a falta de comprometimento em alocar os US$ 100 bilhões acordados durante a COP28, realizada nos Emirados Árabes Unidos em 2023, para auxiliar na transição energética e enfrentamento das mudanças climáticas e ressaltou a importância do G20 nesse contexto, já que o bloco detém grande parte dos recursos financeiros do planeta e é responsável por uma parcela significativa das emissões de carbono globais. Marina Silva também alertou para os impactos da crise climática, citando eventos extremos como enchentes, incêndios e secas que têm afetado diversas regiões do Brasil. Ela enfatizou a necessidade de uma transição justa e responsável, destacando a importância de os países desenvolvidos liderarem os esforços para apoiar as nações em desenvolvimento. A ministra ressaltou a importância de transformar os esforços locais em ações globais, enfatizando a necessidade de maior financiamento para enfrentar os desafios climáticos. Marina destacou a importância de combinar recursos públicos e privados para impulsionar as iniciativas de combate às mudanças climáticas e promover uma transição sustentável e equitativa para todos os países.

