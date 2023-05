Marinha envia oxigênio para o Amapá após surto de síndromes gripais

Estado decretou emergência no último sábado, 13; maioria dos pacientes tem de sete meses a quatro anos

Divulgação/Marinha do Brasil Marinha do Brasil mandou 32.695 metros cúbicos de oxigênio gasoso para o Amapá



A Marinha do Brasil enviou ao Amapá 32.695 metros cúbicos de oxigênio gasoso neste domingo, 21, para colaborar com o Estado que enfrenta uma emergência em saúde pública. Do começo do ano até agora, houve um aumento superior a 108% no número de internações de crianças com síndromes gripais. Essa expressiva crescente fez o Governo do Amapá decretar emergência no último sábado, 13. A maioria dos pacientes possuem de sete meses a quatro anos. O navio com oxigênio partiu da Base Naval de Val de Cães, em Belém, no Pará, na madrugada deste domingo e tem como destino Santana, no Amapá.

A carga foi armazenada em dois tanques criogênicos e a previsão é que esse deslocamento demore cerca de 48 horas, informou a Marinha. Além do oxigênio, também estão sendo enviados equipamentos hospitalares, que incluem um vaporizador atmosférico e um misturador de ar medicinal. “A Marinha do Brasil possui, entre suas capacidades, o apoio logístico móvel. Estamos em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, possibilitando o transporte de cilindros de oxigênio de grandes proporções e outros materiais hospitalares para o Amapá. A Marinha, desta forma, continua com suas atividades com o compromisso de cuidar da nossa gente”, declarou o Comandante do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, Capitão de Mar e Guerra Ondiara Barbosa.