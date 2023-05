Psiquiatra condenado por abuso de pacientes em 2019 é preso no Rio de Janeiro

Justiça fluminense expediu um mandado de prisão condenatória para cumprimento imediato da pena e agentes da Polícia Civil efetuaram a prisão de Luiz Augusto de Azevedo Pinheiro nesta sexta-feira, 19

Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro Luiz Augusto de Azevedo Pinheiro foi preso pela Polícia Civil na última sexta-feira, 19



Na noite desta sexta-feira, 19, foi preso o médico Luiz Augusto de Azevedo Pinheiro, em Miguel Pereira, no interior do Rio de Janeiro. O homem de 58 anos, que se dizia psiquiatra, foi condenado em 2019 a nove anos de prisão pelo crime de violação sexual mediante fraude, mas recorria da sentença em liberdade. Contudo, a Justiça fluminense expediu um mandado de prisão condenatória para cumprimento imediato da pena. Os agentes da Polícia Civil visitaram endereços ligados ao médico e o encontraram em sua residência. De acordo com as autoridades, Luiz Augusto abusava sexualmente de suas pacientes durante consultas. A condenação ocorreu a partir de três casos de abusos cometidos em 2015 e polícia informa que, pelo menos outras cinco mulheres foram abusadas pelo médico. O acusado foi levado para a Delegacia de Miguel Pereira e transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga