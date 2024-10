Marinha realiza encontro de três dias para discutir projetos de interesse da Defesa do Brasil

Reunião teve como objetivo promover o desenvolvimento de projetos estratégicos para fortalecer as capacidades das Forças Armadas e da Base da Industrial de Defesa

Divulgação/Marinha do Brasil Encontro no Rio de Janeiro das Forças de Defesa do Brasil



Entre os dias 1º e 3 de outubro, a Marinha do Brasil sediou, no Rio de Janeiro, a 22ª Reunião de Projetos de Interesse de Defesa (REPID), organizado pelo Ministério da Defesa (MD). Segundo o diretor de inovação da FINEP, Elias Ramos, o encontro é essencial para unir esforços entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), o Ministério da Defesa, as Forças Armadas e a FINEP. A reunião teve como objetivo promover o desenvolvimento de projetos estratégicos para fortalecer as capacidades das Forças Armadas e da Base da Industrial de Defesa (BID), e promover ainda mais a integração entre as Forças Armadas, o setor industrial e a academia. Só em 2023, foram contratados projetos na área de Defesa Aeroespacial no valor de R$ 1,1 bilhão.

“Os projetos priorizados pelas Forças Armadas, ajustados às linhas estratégicas de Defesa e às demandas de órgãos de fomento, resultaram em melhor aproveitamento dos recursos e recebimentos para os projetos em CT&l”, explicou o Tenente-Brigadeiro Heraldo. “Alinhas os projetos às diretrizes estratégicas da Defesa traz a garantia do trabalho em prol de um objetivo comum, fortalecendo a capacidade de resposta das Forças Armadas e assegurando proteção do Brasil”, concluiu Heraldo. Durante o evento, foi apresentada a proposta de criação de Grupos de Trabalho Temáticos Interforças (GTTI), no qual cada Força será responsável pela liderança de um grupo de pesquisa, definidos em quatro temas:

Grupo sobre interoperabilidade de comunicações – coordenada pela Marinha do Brasil

Grupo sobre Tecnologias – coordenada pelo Exército brasileiro

Grupo sobre sistemas de Navegação Inercial – coordenada pela Força Aérea

Outro tema abordado na reunião foi a V Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, em que, Anderson Gomes, diretor do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), Anderson Gomes, explanou sobre a relevância da Conferência para o fortalecimento da agenda de CT&I no Brasil. Além das apresentações e discussões de projetos, o evento proporcionou um espaço para debates sobre o avanço da governança em projetos de Ciência e Tecnologia, com ênfase na inovação e na entrega de resultados para a sociedade e para as Forças Armados.