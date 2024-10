São Paulo supera marca de 500 mil empresas em hotéis, bares e restaurantes

Levantamento revela que essas empresas correspondem a 7,7% do total de negócios em atividade no Estado

Freepik A pesquisa também destaca a relevância do setor para a geração de empregos



São Paulo ultrapassou a marca de 500 mil empresas ativas no setor de hotéis, bares e restaurantes, segundo dados da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp). O levantamento revela que essas empresas correspondem a 7,7% do total de negócios em atividade no Estado, que chegou a 6,4 milhões de empreendimentos até agosto de 2024. A pesquisa também destaca a relevância do setor para a geração de empregos. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do IBGE, e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), São Paulo tem mais de 709 mil empregos formais ativos no segmento. Quando incluídas vagas informais, temporárias e extras, o número sobe para 1,4 milhão de postos de trabalho.

O estudo, realizado pelo Núcleo de Pesquisas e Estatísticas (NPE) da Fhoresp, é baseado em dados do Mapa de Empresas, do Ministério do Empreendedorismo, e revela um aumento de 12,7% no número de empresas ativas no setor entre dezembro de 2023 e agosto de 2024. O total de empresas em São Paulo no setor de hotéis, bares, restaurantes e similares agora supera 502 mil, incluindo matrizes, filiais e microempreendedores individuais (MEIs).

Entre as empresas do setor, o segmento de alimentação se destaca com 471.271 negócios, representando 93,8% do total. O setor de serviços de alojamento conta com 8.788 empresas ativas (1,7%), seguido por padarias e confeitarias, com 4.433 negócios (4,5%), e discotecas e danceterias, que somam 404 empresas (0,1%). Edson Pinto, diretor-executivo da Fhoresp, destaca que o setor mais que duplicou desde 2019, antes da pandemia de Covid-19. O número de empresas passou de 217 mil para mais de 502 mil até agosto de 2024, um crescimento de 137,4%. “O setor continua a enfrentar os impactos das restrições sanitárias, mas se mantém resiliente, impulsionado pela inovação e o empreendedorismo”, afirmou Pinto.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O estudo também aponta que o setor de alimentação foi o principal responsável pelo dinamismo do mercado, com crescimento expressivo. Padarias e confeitarias aumentaram 81,9% no mesmo período, enquanto o setor de alojamento cresceu 29,45%. Já discotecas e danceterias registraram crescimento de 51,3%, mas sua participação no total do segmento é limitada.

Publicado por Felipe Cerqueira