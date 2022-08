‘Mata essa velha’, pediu namorada a mulher que aplicou golpe de R$ 720 milhões na própria mãe

Viúva mantinha uma das maiores coleções de obras de arte, que herdou de seu marido

Reprodução Acervo de idosa incluía obras de pintores renomados, como Tarsila do Amaral



A Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade afirmou que Rosa Stanesco Nicolau mandou sua namorada Sabine Boghici matar a própria mãe, herdeira de coleção de quadros de arte avaliados em milhões de reais, incluindo obras de Tarsila do Amaral. Segundo apuração de conversas citadas pelo delegado Gilberto Ribeiro, Stanesco ligou para a namorada e disse “mata essa velha”, enquanto Sabine apontava uma faca para a própria mãe. “Em ligação de áudio, Valéria de Oxóssi [Rosa Stanesco Nicolau] mandava Sabine matar a própria mãe, dizendo que ia ficar com tudo e que aquilo tudo seria delas”, disse o policial em entrevista ao programa Encontro.

Segundo investigações da Polícia Civil, Sabine Boghici e toda família Stanesco agiram em conjunto para aplicar o golpe contra a idosa. Viúva, ela mantinha uma das maiores coleções de obras de arte, que herdou de seu marido. De acordo com as apurações do crime, Sabine Borghici organizou o plano com outras pessoas que se fingiam de clientes para enganar a própria mãe. Segundo os “videntes”, a idosa seria salva caso pagasse pelos “serviços espirituais” que estavam sendo prestados. Entre os presos, estão Sabine Boghici e três membros da família Stanesco, incluindo Rosa Nicolau. Seguem desaparecidos Diana Rosa Stanesco e Slavko Vuletic, meia-irmã e padrasto de Rosa, respectivamente.