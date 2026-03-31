MC Poze relata assalto em casa; músico ficou refém e estima prejuízo de R$ 2 milhões

De acordo com o relato, o crime ocorreu por volta das 2h30 e durou cerca de 40 minutos

Reprodução/Twitter/ @mcpozedorodo__ Foto de MC Poze do Rodo compartilhada por ele nas redes sociais



O cantor MC Poze do Rodo relatou à polícia ter sido vítima de um assalto em sua casa, localizada em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira, 31.

Segundo o depoimento prestado na 42ª DP (Recreio), o artista e amigos foram rendidos e mantidos reféns por criminosos armados. O prejuízo foi estimado em cerca de R$ 2 milhões.

Invasão durante a madrugada

De acordo com o relato, o crime ocorreu por volta das 2h30 e durou cerca de 40 minutos. O cantor afirmou que assistia televisão com amigos quando quatro homens encapuzados, portando fuzis e pistolas, invadiram o imóvel por uma área de mata próxima ao condomínio.

Durante a ação, o artista e os demais presentes foram amarrados. Enquanto parte do grupo mantinha as vítimas sob controle, outros quatro homens reviravam a casa.

O cantor declarou que os assaltantes “a todo momento alegavam estar lá a mando de diversos chefes do tráfico de drogas”.

Ainda segundo o depoimento, ele foi agredido com socos e chutes enquanto estava rendido. Os assaltantes levaram R$ 15 mil em espécie, além de celulares, roupas, perfumes, relógios e joias. O conjunto dos bens subtraídos resultou em um prejuízo estimado em R$ 2 milhões.

O que dizem as autoridades

A Polícia Militar informou que agentes do 31º BPM (Recreio) foram acionados para a ocorrência. Em nota, a corporação declarou: “No local, a vítima relatou que indivíduos armados invadiram a residência durante a madrugada, rendendo as pessoas que se encontravam no interior do imóvel e subtraindo diversos bens.”

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como roubo a residência na 42ª DP (Recreio). Segundo a instituição, “a perícia foi feita no local, e os agentes realizam diligências, incluindo a busca por imagens de câmeras de segurança, para apurar as circunstâncias do crime e identificar todos os envolvidos”.

*Estadão Conteúdo