MEC abre inscrições para bolsas do ProUni nesta terça

Inscrição, gratuita, é feita exclusivamente pela internet, na página do programa; candidatos têm até a sexta-feira, 19, para se inscrever

ADRIANA TOFFETTI/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 09/01/2021 O sistema do ProUni usa as notas obtidas no Enem



O Ministério da Educação abriu nesta terça-feira, 12, as inscrições para bolsas do programa Universidade para Todos (ProUni). O período de inscrições vai até 15 de janeiro e o resultado da primeira chamada será divulgado dia 19 deste mês. ProUni é um programa que oferece bolsas de estudos, integrais e parciais, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições particulares de educação superior. Podem participar estudantes que tenham cursado todo o ensino médio na rede pública, ou na rede particular na condição de bolsista integral; estudantes com deficiência; professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrantes de quadro de pessoal permanente de instituição pública.

Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Para as parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. No caso de professores da rede pública, não é necessário comprovar renda. A inscrição, gratuita, é feita exclusivamente pela internet, na página do programa. Cada candidato pode se inscrever em até duas opções de instituição, curso e turno entre as disponíveis. O sistema classifica os estudantes de acordo com as opções e as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).