MEC divulga resultados do Enem 2023 nesta terça-feira; saiba como consultar

O Ministério da Educação (MEC) divulga nesta terça-feira, 16, os resultados do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023, realizado nos dias 5 e 12 de novembro do ano passado. Os participantes poderão acessar suas notas através da Página do Participante, utilizando o login único da plataforma gov.br. Segundo a pasta, o espelho com a avaliação das redações estará disponível em 90 dias. As redações são avaliadas de acordo com cinco competências estabelecidas na matriz de referência, podendo alcançar até 1.000 pontos. No entanto, existem fatores que podem resultar em nota zero, como fuga ao tema, extensão total de até sete linhas, trecho desconectado do tema proposto, falta de estrutura dissertativo-argumentativa e desrespeito à seriedade do exame.

Para os treineiros, ou seja, aqueles que fizeram o exame apenas para se autoavaliar e não concorrem a vagas, as notas serão divulgadas em março. Ao todo, mais de 3,9 milhões de pessoas participaram do Enem 2023. Além de avaliar o desempenho dos estudantes ao final da educação básica, o Enem é a principal forma de ingresso no ensino superior no Brasil, através do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e do Prouni (Programa Universidade para Todos). Os resultados também são utilizados como critério nos processos seletivos e para acesso a auxílios governamentais, como o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).