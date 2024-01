Trump vence primárias republicanas do Iowa

Ex-presidente lidera os rivais Nikki Haley e Ron DeSantis

CHRISTIAN MONTERROSA / AFP Com o resultado, Trump desponta como favorito para concorrer as eleições presidenciais nos EUA



Donald Trump venceu as primárias republicanas em Iowa na noite desta segunda-feira, 15, de acordo com projeções divulgadas pela imprensa americana. O ex-presidente liderava com folga as pesquisas e, de acordo com informações, tem se consolidado como grande favorito para concorrer as eleições presidenciais em novembro pelo partido republicano. Trump, que enfrenta quatro acusações criminais, lidera seus rivais Nikki Haley e Ron DeSantis neste estado do centro-oeste, que marca o início da temporada de primárias presidenciais republicanas.

*Com informações da Agence France-Presse