MEC prorroga prazo para convocações da lista de espera do Fies

Alunos relataram falhas técnicas, demora excessiva na fila de espera e aprovação dupla de um mesmo candidato; programa oferece 112.168 vagas para 2024

Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Nas redes sociais, os estudantes fizeram vários pedidos para que a pasta prorrogasse o prazo



O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta sexta-feira (26) que prorrogou até 17 de maio o prazo para as convocações da lista de espera do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) do primeiro semestre de 2024. Nas redes sociais, os estudantes fizeram vários pedidos para que a pasta prorrogasse a data final devido às inconsistências que estavam atrapalhando o processo das vagas remanescentes. Dentre as reclamações, os alunos relataram falhas técnicas, demora excessiva na fila de espera e aprovação dupla de um mesmo candidato (algo vetado pelo edital do Fies). Em 2024, o Fies oferece 112.168 vagas, sendo que, para o primeiro semestre, foram ofertadas 67.301.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As vagas eventualmente não ocupadas nessa edição do primeiro semestre serão ofertadas, novamente, no processo seletivo do segundo semestre deste ano, cuja oferta prevista é de mais de 44 mil novas vagas. O Fundo de Financiamento Estudantil é um programa do MEC, instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001. O objetivo do Fies é conceder financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas aderentes ao programa e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).