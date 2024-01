Portal MEC sai do ar e estudantes relatam dificuldades para acessar o Sisu 2024

Candidatos devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior para consultar o resultado e realizar a matrícula dentro do prazo estipulado

Reprodução / Acesso Único MEC Página do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior mostra que o resultado da chamada regular ainda não foi divulgado até às 17h desta terça-feira, 30



O site do Ministério da Educação (MEC) ficou fora do ar na manhã dessta terça-feira, 30, e causou transtornos aos estudantes e participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A preocupação se deu porque hoje é o dia estipulado para o MEC liberar os resultados do Sisu 2024, contudo, o portal ainda não divulgou os resultados da chamada regular. O resultado do Sisu é o que garante – ou não – o ingresso em cursos de Ensino Superior nas universidades públicas do país. Além disso, o MEC abre, também, a lista de espera para os candidatos que não conseguiram uma vaga na primeira chamada. O resultado já deveria estar disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, que oferece 264.181 vagas em 6.827 cursos de graduação de 127 instituições públicas de educação superior. As inscrições para a lista de espera vão de 30 de janeiro a 7 de fevereiro, e a convocação dos candidatos para as próximas chamadas está prevista para começar a partir de 16 de fevereiro. Por meio das redes sociais, internautas repercurtiram a situação, criaram memes e deixaram a palavra “Sisu” entre as mais comentadas do X (antigo Twitter). Confira:

*aluno atrasa 10 segundos pra entrar pro Enem*

inep: fica p fora ai kkkkk tolerancia 0 sisu após atrasar 17h pra divulgar se vc entrou na facul: pic.twitter.com/GL07Z4rm1A — Правда Piva¹⁹⁰⁰ 🇵🇸 (@SRinaldiTeAmo) January 30, 2024

O sisu desde a inscrição, está nos humilhando, custa mostrar se eu passei ou não? — Màhatma Líma (@mahatmalima15) January 30, 2024

já são quase 17h e nada do sisu pic.twitter.com/N3fj4NGFH2 — naty (@wonu_svt04) January 30, 2024

gente pq o resultado da chamada irregular do SISU ta dando como nao iniciado? alguem sabe se ta fora do ar ou dando algum problema? — julia (@racconteur) January 30, 2024

Publicada por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA